Alexander Zverev: Negó acusaciones de violencia previo al Masters de París

El tenista Alexander Zverev negó que sus últimos resultados en el circuito hayan estado influenciados por los problemas que vive fuera de la pista en su vida personal.

El jugador germano ha sido acusado por una exnovia de malos tratos, mientras que otra expareja anunció recientemente que el tenista de 23 años va a ser padre.

A la par que estas acusaciones salían a la luz, Zverev ganó dos torneos en Colonia y llegó a la final del Masters 1000 de París-Bercy, pero el de Hamburgo negó que haya estado espoleado por lo que ha ocurrido fuera de la pista.

"No, ya llevaba jugando bien desde que comenzó la temporada. A buena nivel. Simplemente estoy feliz de poder jugar al tenis", dijo en rueda de prensa previa a su debut en las Finales ATP.

"Ahora el foco se ha ido a lo que está pasando fuera de la pista. Yo solo puedo negar las acusaciones, que no son ciertas. En nuestra relación tuvimos momentos mejores y momentos peores, pero no ha sido como se ha descrito en los medios. Yo no soy así", añadió cuando fue preguntado por los presuntos malos tratos.

Sobre el torneo en sí, en el que debutará el lunes en sesión nocturna contra Daniil Medvedev, Zverev afirmó "seguir teniendo ganas de jugar aquí" y apuntó que va a ser un año especial por ser el último en Londres antes de moverse a Turín.