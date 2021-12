Amigo de Abraham Ancer destaca buen papel del mexicano en Hero World Challenge

Abraham Ancer desvía su caminata en el ProAm del Hero World Challenge para ir a saludar a quien acomoda unos cables de entre la arena del campo en las Bahamas. Es su amigo Ricardo, otro mexicano que viaja en el tour de la PGA.

“El Turco es un tipazo”, asegura Richie después de despedirse del golfista. Es originario de Hermosillo, Sonora, vive ahora en Tucson, Arizona: “Soy ‘utilitario’ de NBC Golf Channel, ya tengo 12 años ahí y también represento al latino, al mexicano, en esto.

“Soy trabajador y a veces les enseño cómo se debe hacer, orgullosamente mexicano, lo que me pidan hacer aquí estoy; como me enseñaron mis papás: lo mejor que puedes ser en este mundo es ser trabajador.

“Cuando ganó este año el St. Jude’s le hablé y me mandó una foto con su esposa comiendo unos sándwiches junto al trofeo; es normal, no tiene el lujo, eso es lo que me gusta de él.

“El Turco Representa muy bien a México en la gira”, asegura Richie haciendo una pausa para remarcar sus palabras: “Orgullosamente nos representa.

“Es humilde, como Carlos Ortiz, porque ellos representan a un país muy grande, en el golf, donde la mayoría son estadounidenses, hay muchos asiáticos entrando, representan a México muy bien donde quiera que van”, lanza inflando el pecho.

“Son de calidad: ven fanáticos latinos y les dicen ‘ahorita no puedo firmar nada, pero después te lo doy’. Los dos cuidan mucho a los niños, ‘Oh, my god!’ Ven a un niño y de volada, al niño primero.

“Ya tenemos años que nos conocemos el Turco y yo, lo qué pasa es que él tiene su trabajo y yo tengo el mío, soy camarógrafo, y él lo entiende; cuando estamos en prácticas como hoy nos llevamos a gusto, y al tiempo de jugar, distancia. Profesional”, asegura Richie.

