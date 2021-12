Juegos Panamericanos Jr: Aldo Zavala ganó bronce en lanzamiento de martillo

CALI, COLOMBIA.- Con 65.08 metros, su mejor marca personal, Aldo Zavala le dio a México la medalla de bronce en lanzamiento de martillo de los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021.

“Representa para mí el esfuerzo de ya básicamente cuatro o cinco años que llevo metido en el atletismo, el trabajo duro que he vivido a partir de este año, entrenamientos de ocho horas consecutivas, siete días a la semana. Representa un gran esfuerzo, que aunque no es lo más alto del podio, pequeñas hazañas es lo que hace un gran camino”, platicó Zavala en entrevista con RÉCORD.

El mexicano falló su primer lanzamiento, posteriormente registró 62.33 metros, incrementó a 63.95, bajó a 62.90, selló el bronce con 65.08 y cerró la competencia en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero con 60.67 metros.

“En el primer lanzamiento me metí con el cubrebocas, me lo quité y me hicieron sacarlo, literal, y una vez que te hacen la llamada los nervios incrementan mucho, entonces te sacan y te meten y los nervios te juegan una mala pasada y eso fue lo que me pasó, los nervios me ganaron en ese primer lanzamiento.

“Después busqué la concentración, la calma y poco a poco se fueron dando mejores lanzamientos con mejores distancias”, mencionó el nayarita de 19 años de edad. El brasileño Alencar Chagas se coronó con 69.78 metros, seguido por el cubano Ronald Mencia con 67.23.

“Se la dedico principalmente a mi padre, que fue la persona que siempre estuvo a mi respaldo, que me estuvo dando palabras de aliento, su apoyo incondicional.

¡ El mexicano Aldo Zavala, sube al podio en tercer lugar, en la prueba de lanzamiento de martillo del #Atletismo en @CaliValle2021. ¡Felicidades!

“Sinceramente para mi padre que no pudo asistir pero estoy seguro que desde casa me está viendo y agradecer al entrenador, a compañeros de entrenamiento, de competencia que te motivan a dar lo mejor de ti”, declaró.

El también mexicano Jonathan Absalon Galindo finalizó en el cuarto lugar con 63.87 metros.

“Ligeramente desde que entré fue mi colocación, el ir probando el ángulo más o menos de la espalda pero la verdad en el último lanzamiento sé que pudo haber sido más. Sin embargo me quedo satisfecho porque en cada lanzamiento di lo mejor. Este cuarto lugar me deja el sabor de que sé que puedo estar preparado para cosas mayores”, platicó el neolonés de 21 años de edad.

