Juegos Panamericanos Jr: Ricardo Torres ganó el oro en la prueba de salto de gimnasia artística

Ricardo Torres hizo entonar el Himno Nacional Mexicano en el Coliseo El Pueblo tras subir a lo más alto del podio en la prueba de Salto de Gimnasia Artística.

El gimnasta mexicano dominó la prueba con una puntuación de 13.633, seguido por el peruano Edward Gonzalez (13.616) y el ecuatoriano Cesar López (13.533).

“Escuchar el Himno me eriza por completo, me pone los pelos de punta. Es algo hermoso.

“Quería (que la pizarra) no se moviera de ahí, quería detenerlo ahí para siempre. Es increíble, no hay explicación para lo que se siente, es una emoción que me recorre por completo”, platicó Torres en entrevista con RÉCORD.

“Escuchar el Himno me eriza por completo, me pone los pelos de punta. Es algo hermoso. “Significa un gran inicio, un excelente inicio de lo que viene” Ricardo Torres tras conquistar ORO en Salto Primeros Juegos Panamericanos Junior @CaliValle2021 @record_mexico pic.twitter.com/wFQNZjMNyj — Jocelin Flores (@Jocelinflores) November 29, 2021

“Sin duda un gran orgullo y también lo tomo con responsabilidad, para mí esto significa un gran inicio, un excelente inicio de lo que viene. Detrás de esta medalla ha muchísimo esfuerzo, sudor, lágrimas, todos los días de estar ahí, sacrificar muchas cosas, como joven salir, tan solo el simple hecho de dejar mi casa para concentrarme en el Centro de Alto Rendimiento, pero al final vale la pena”, agregó.

Después de practicar natación, futbol, taekwondo, clavados y basquetbol, Ricardo encontró su pasión en la gimnasia por el reto que representa.

“Esta competencia fue muy imponente, a donde volteara había mucho nivel, mucho talento y al final haber conseguido este resultado me llena por completo”, mencionó el gimnasta tricolor, quien obtuvo su pase a los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JUEGOS PANAMERICANOS JR: MÉXICO SE CORONÓ CAMPEÓN EN CLAVADOS EN CALI-VALLE 2021