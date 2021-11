Juegos Panamericanos Jr: México se coronó Campeón en clavados en Cali-Valle 2021

México se coronó campeón de clavados de los primeros Jugos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021 con cuatros oros, tres platas y un bronce.

En el último día de competencias, Frida Zúñiga y Randal Willars hicieron entonar el Himno Nacional Mexicano en las Piscinas Hernando Botero O’Byrn. Resultado con el que ganaron su boleto para los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Zúñiga subió a lo más alto del podio en el trampolín de 3 metros tras dominar la prueba con 292.7 unidades. La medalla de plata fue para la colombiana Sttefanie Madrigal, con 286.2, mientras que la estadounidense Joslyn Oakley se colgó el bronce con 261 puntos.

Frida Zúñiga conquista la medalla de ORO en el trampolín de 3m individual y su pase a los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en los primeros Panamericanos Junior

“Sentí mucho orgullo. Siempre es un honor representar a México, me encanta representar a mi país, entonar el Himno Nacional, ver mi bandera, soy fan de eso”, platicó Frida con RÉCORD.

“Ya estuve más tranquila que ayer, ya pude controlar un poquito mejor mis nervios y disfruté muchísimo más esta competencia. Vamos a Santiago 2023 con pase directo y esperemos estar en los Juegos Olímpicos París 2024”, agregó.

Su compatriota María José Sánchez finalizó en el séptimo puesto con 237.5 unidades.

Si bien Randal logró el objetivo de coronarse campeón de la plataforma de 10 metros individual, quedó con un sabor agridulce al haber fallado un clavado.

“Se pudo lograr el objetivo que era ganar la prueba de la plataforma de 10 metros, era lo que se buscaba pasar a los Panamericanos de Mayores y eso me deja un poco más tranquilo y listo para prepararme y entrenar más para llegar a esos Panamericanos y hacer un mejor papel todavía.

“La competencia fue dura, todos los países venían bien preparados. En lo personal tuve un clavado bastante fallado y no me deja con un buen sabor de boca por la calidad con la que lo quería realizar, ya tendré que platicarlo con mi entrenador y aprender de eso y corregir esos errores para que en las próximas competencias no falle y mis puntuaciones sean mucho más altas”, explicó Willars.

El campeón olímpico juvenil dominó la prueba con 448.9 puntos, seguido por el cubano Luis Cañabate (416.25) y el brasileño Kawan Figueredo (393.85). En tanto que el tricolor Francisco Godinez finalizó séptimo con 345.55 puntos.

Medallas que se sumaron al oro y plata que Alejandra Estudillo y Zúñiga conquistaron en la plataforma individual, y que Osmar Olvera y Kevin Muñoz se adjudicaron en el trampolín de un metro, a la plata que se ganó en equipos mixtos y el bronce que Randal se colgó en el trampolín de 3 metros.

Cuba finalizó segundo del medallero con dos oros, dos platas y un bronce, seguido por EU con un oro, una plata y tres bronces.

