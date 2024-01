Ana Guevara reiteró que los deportes acuáticos seguirán sin becas

Las becas para los atletas mexicanos que se encuentran en los deportes acuáticos sigue dando de que hablar, pues ahora Ana Guevara, directora de la Conade, reiteró que por un tema legal no se estarán entregando estos apoyos de cara a su preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024.

"A mí me duele el corazón de no poderles dar lo que les corresponde por beca y los estímulos por sus resultados no se pudieron otorgar, pero si nosotros otorgamos ese dinero, el señalamiento va a venir a nosotros y la autoridad fiscalizadora nos va a cobrar”, comentó la directora de la Conade durante la presentación de un billete de lotería.

Además, la exmedallista olímpica señaló que la Federación Internacional World Aquatics fue 'autoritaria' por lo que destacó que el Comité Estabilizador que impuso es ilegal tema el cual ha hablado con María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano.

"El factor ahí sigue siendo el mismo, hay intereses terciarios detrás de esa federación (FMN), hay intereses económicos y mientras no se tomen cartas en el asunto, van a seguir igual y lamentablemente se va a ver lastimado el gremio", sentenció.

Hace unos días, la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte señaló el presupuesto que se había destinado para los atletas mexicanos de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024, el cual ronda entre los 450 millones de pesos.

