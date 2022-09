Andrea Martínez, lista para hacer historia y ser la primera mujer en pertenecer a la ONEFA

No hay marcha atrás. Andrea Martínez está lista para el reto y lo afronta con toda gallardía. La estudiante de derecho de la UNAM fue parte el roster oficial de los felinos que en dos semanas abrirán temporada de Liga Mayor ante Borregos Monterrey.

Es caso de aparecer en el enparrillado se convertirá en la primera mujer en jugar en ONEFA, marcando historia en el deporte mexicano.

Es novata, no tiene el portentoso físico que el de sus compañeros, pero eso no impide que sea la más asediada por prensa y por sus mismos compañeros quienes le piden la foto del recuerdo. Incluso los padres de los mismo no se quieren ir sin su imagen y sin llenarla de ánimos.

"Me siento muy emocionada, muy ansiosa, muy lista. Sé que nos hemos estado preparando durante mucho tiempo, el equipo ya está listo para empezar muy bien la temporada", declaró Andrea en charla con RÉCORD.

Con 1.69 metros de altura y 60 kilos, Andrea no se siente especial, es una jugadora más de Pumas y espera con ansias poder debutar el próximo 10 de septiembre ante Borregos Monterrey en CU, aunque adelanta que sus actuaciones se limitarán solo a puntos extra.

"Me siento ahora ya con un poco más de confianza y entiendo más la cosas y nos estamos preparando mucho mejor", añadió.

"Lo que siento que me hace falta todavía por perfeccionar es la concentración al momento de que yo haga la patada, el golpeo ya lo tengo más mecanizado, acomodar el balón, saber a qué altura. Eso va mucho mejor. Hasta ahorita lo que tengo entendido es puntos extra, no sé si después tenga la oportunidad.