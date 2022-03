Andy Murray sobre lágrimas de Naomi Osaka: 'Hay que estar preparado para eso'

Naomi Osaka perdió en la segunda ronda de Indian Wells ante la rusa Veronika Kudermetova, en un partido en el que la tenista japonesa no tuvo su mejor rendimiento, por lo que un aficionado le grito: "eres muy mala", lo que provocó el llanto de la deportista.

Ante lo sucedido, el británico Andy Murray dio su punto de vista sobre a lo que están expuestos los deportistas de élite.

"Obviamente, lo siento por Naomi, que le molestó mucho, pero eso siempre ha sido parte del deporte. Tienes que estar preparado para eso de alguna manera y ser capaz de tolerarlo, porque sucede regularmente en todos los deportes", dijo Murray.

"A menudo, lo he visto en ciertos deportes, no diría que a menudo en el tenis. En un partido de fútbol, un jugador va a sacar de banda o de córner y la gente solo le lanza insultos. Siempre pienso, ¿cómo se permite eso? No se puede hacer. Si le haces eso a alguien cuando caminas por la calle o en cualquier otro tipo de entorno de trabajo, obviamente no se toleraría", agregó.

Además, Murray reveló que ha tenido episodios similares a los que vivió Osaka.

"He jugado en ciertas atmósferas en el tenis, como las de la Copa Davis, fuera de casa, donde es especialmente intensa, y a veces se dicen cosas, ya sabes, y no es cómodo. Obviamente, quieres que los aficionados estén allí y apoyen a los jugadores, y no se lo pongan más difícil", reveló el británico.

