Arantxa Chávez, con la mira puesta en París 2024: 'Sueño con estar en unos terceros JJOO'

Arantxa Chávez es sinónimo de lucha, de resiliencia, de disciplina, de superación, esfuerzo y entrega. Su amor por los clavados la mantiene con el objetivo fijo en París 2024 donde cerraría 28 años de trayectoria.

“Sueño con estar en unos terceros Juegos Olímpicos, salir de esa alberca contenta. Creo que ya después de eso agradezco a clavados, daría otro paso, también sueño con tener una familia, ayudar a estas nuevas generaciones, me gusta mucho clavados, entonces quisiera que siga creciendo aquí en México y más que hay mucho talento”, platicó Arantxa en entrevista con RÉCORD.

No ser elegida para representar al país en competencias internacionales, el fallecimiento de su padre previo al selectivo de Tokio 2020, lesiones, así como recibir una puntuación de cero en la máxima justa deportiva, son algunos de los obstáculos que la clavadista mexicana ha tenido que librar y que la han fortalecido.

“Fue difícil porque eso lo pasé también en este ciclo, desde 2018 me sacan de Centroamericanos, Panamericanos, me dejan con muy pocas posibilidades de poder estar en unos Juegos Olímpicos porque si no cumples el proceso estás muy lejano de estar en Juegos Olímpicos, entonces sí te afecta porque dices ‘le dedico todo mi tiempo, me están quitando el apoyo, me están quitando las becas, quieren resultados pero no dependía de mí’, incluso hablé y dije yo competí, me presenté a los selectivos nacionales, estuve dentro de los tres primeros, dentro de los dos primeros (lugares) donde son los que van y no me llevaron.

“Lo que también me hizo seguir fue tener esa confianza de que las cosas mejoraran, que se hicieron las cosas de que el que ganara (el selectivo) fuera porque es el que está en su mejor momento y así son las cosas aquí y en China”, declaró la clavadista de 31 años de edad.

Arantxa espera que haya transparencia en el proceso selectivo para el ciclo olímpico de París 2024.

“Este año nada más tenemos un mundial, el selectivo es en mayo y queremos tomarlo como parámetro de ver qué es lo que nos hace falta (mejorar) porque el siguiente año van a estar pegaditas todas las competencias y luego son Juegos Olímpicos. (Queremos) buscar desde antes esos boletos para México y que todo se haga ahora de una forma muy transparente para todos”.

