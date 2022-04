Arantxa Chávez sobre clavado fallido en Tokio 2020: 'Quería desaparecer de la alberca'

Haber fallado su tercer clavado en la ronda preliminar del trampolín de 3 metros individual de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, impulsa a Arantxa Chávez a buscar la clasificación a París 2024 donde buscará tener una revancha.

“Al principio dije no quiero hacer clavados. Es duro aprender de una derrota pero creo que te ayuda más una derrota que a veces un triunfo. Regresé de Tokio, tomé mi descanso de un mes y digo no me voy a quedar así, voy a sacarme esa espinita”, dijo Arantxa a RÉCORD.

Debido a un mal apoyo técnico, Arantxa cayó mal en el trampolín y no pudo realizar el clavado, por lo que recibió cero de puntuación. Motivo por el que fue objeto de burlas en redes sociales.

“Cuando caí la verdad quería desaparecer de la alberca, que pudiera salirme de la alberca y que nadie me viera y no saber nada, pero salí, mi entrenador (Francisco Rueda) estaba ahí, me estaba apoyando, lo cual agradezco mucho que estuvo en todo momento, me dijo no estás sola, estoy contigo entonces eso me dio esa tranquilidad y sabía que mi familia desde aquí en México me estaba apoyando.

“Me sentía la peor clavadista, me empecé a creer mucho lo que la gente (decía), los medios me atacaban. Sí me hizo mucho impacto porque venía pasando también de muchas cosas, meses antes de Juegos Olímpicos fallece mi papá, aún así tuve el coraje para buscar mi clasificación”, recordó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ARANTXA CHÁVEZ, CON LA MIRA PUESTA EN PARÍS 2024: 'SUEÑO CON ESTAR EN UNOS TERCEROS JJOO'