Aremi Fuentes denunció haber recibido un cheque inexistente por parte del gobierno de BC

La medallista de bronce mexicana, Aremi Fuentes denunció que el cheque que recibió por parte del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, como premio por su desempeño en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, no tiene fondos y el banco lo declaró como inexistente.

"Nos fue entregado un estímulo de 50 mil pesos, como reconocimiento que hicimos en los Juegos Olímpicos. Se hace la foto oficial y todo. A la fecha de la entrega del cheque, no he visto reflejado el depósito, el cheque no existe, se me hace una falta de agradecimiento, que haya utilizado la imagen de una medallista olímpica. No es que el cheque no tenga fondos, es que me dicen que no existe", declaró Fuentes en conferencia de prensa.

Fuentes, quien obtuvo la presea de bronce en la prueba de halterofilia, aseguró que solo ha recibido 24 mil pesos por concepto de becas acumuladas atrasadas del gobierno, además de que espera el premio por parte del gobierno federal que recaudó la rifa del palco en el Estadio Azteca.

“Nos dieron una cifra extra, de 24 mil pesos, pero esa era la cantidad de nuestra beca, acumulado de becas atrasadas.

“El cheque no tiene fondos, no existe. Otras medallistas olímpicas, que fueron a Tokio 2020, y por su medalla Olímpica sus gobiernos le dieron 150 mil pesos, más un sueldo de 20 mil mensuales, mientras yo gano tres mil mensuales más 3 mil 500 de alimentación, llevo desde el 2014 representando al estado. Se me hace una burla lo que hicieron, darme un cheque ante los medios y que no exista, que no tenga fondos", lamentó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANA PAULA VÁZQUEZ DISPUTARÁ FINAL DE LAS COPAS DEL MUNDO EN CAMPEONATO DE TIRO CON ARCO