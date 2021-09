Ana Paula Vázquez disputará Final de las Copas del Mundo en Campeonato de Tiro con Arco

Tras su debut olímpico en Tokio 2020, Ana Paula Vázquez disputará el Campeonato Mundial de Tiro con Arco, que se realizará a partir de este lunes al 26 de septiembre y será la única mexicana en la Final de las Copas del Mundo, el 30, en Yankton, Estados Unidos.

La arquera de 20 años de edad implementará los cambios que realizó tras su participación en la máxima justa deportiva con el objetivo de mejorar en el camino rumbo a los Juegos de París 2024.

“Obviamente una meta que me encantaría cumplir es ganar el Mundial y ganar la Copa, que nos vaya bien en equipos, clasificar a mixtos y que nos vaya bien en mixtos. Sin embargo creo que mi meta es más mental, me encantaría que esto que estoy trabajando con la psicóloga funcione y tener un cambio de una piececita en mi manera de competir más segura y tenerme más confianza.

“Quiero que ese cambio mental me funcione porque la mente no es como la técnica, no es como la mecánica. Una vez que la sabes manejar muy bien te puede funcionar en cualquier momento y se sabe que gana quien tiene la mente más fuerte. Entonces mi meta es esa, ir a fortalecer muchísimo mi mente y tirar con una mentalidad demasiado fuerte”, explicó Vázquez en conferencia de prensa virtual.

Tras la declinación la campeona olímpica, la surcoreana An San, la mexicana recibió la invitación para participar en la Final de Copas del Mundo, al ubicarse en el octavo lugar de la clasificación tras su cuarto puesto en Francia y el noveno en Lausana y Guatemala.

“En año olímpico van las siere mejores ranqueada de Copas y un comodín que es la que gana Juegos Olímpicos. En este caso An San que no fue a ninguna Copa del Mundo porque Corea no fue a Copas del Mundo. Había quedado en octavo pero con an San me bajan a noveno y dije ni modo, la chava tiró hermoso y de repente llega la noticia de que rechaza la invitación porque no fue.

“A impugna Copa y se le hizo injusto que le dieran el pase uy dije ‘órale en verdad ella sí tiene valores. Wow para que haya hecho eso dice mucho de ella, la verdad no me lo esperaba”, mencionó la mexicana, quien finalizó en el sexto lugar por equipos y 33 individual en su debut olímpico.

