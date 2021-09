Iza Daniela Flores, la velocista que ni el asma pudo detener

La respiración es lo más importante para un deportista. Una buena inhalación y exhalación es la clave para triunfar. Aunque para la corredora Iza Daniela Flores, esto implica el doble de esfuerzo, esto debido a que tiene asma.

“Soy muy terca y muy aferrada; mientras más me digan que no se puede, siempre quiero hacer esa diferencia. Cuando hay un 80 por ciento en contra, yo quiero ser el 20 por ciento que sí puede”, fueron las palabras de Iza en exclusiva para RÉCORD.

La velocista también comentó que su familia siempre la apoyó y en especial sus padres. “Tengo muchos familiares que son médicos y ellos comprendían perfectamente mi situación. No hubo nadie que me dijera ‘no puedes’. Además, mis papás me hicieron una persona muy consiente de mis habilidades y defectos que tengo. Por ejemplo, ellos me enseñaron a explotar lo que sí tenía y no pensar lo que tenía en contra”.

De ser una niña que se enfermaba cada tercer día por su enfermedad, hoy es considerada como la ‘Mujer más rápida de México'. “Agradezco que me hayan puesto ese título, aunque también hay otras corredoras muy buenas y estamos al mismo nivel. Pero que me reconozcan así es gracias al esfuerzo y trabajo por tantos años.”

Otra cosa que motiva a esta guerrera en la pista de carreras es su pareja sentimental, Juan Carlos Alanís, quien también es velocista.

El siguiente objetivo son los Juegos Olímpicos de París 2024. Pero antes tiene los Juegos Panamericanos y Centroamericanos. Al respecto, la velocista de 27 años de edad dijo que desea competir en los 400 metros planos.

Por último, la exparticipante del Exatlón dejó un pequeño mensaje, en especial a los niños que tengan asma. “No se detengan por nada del mundo, sigan sus sueños y objetivos, busquen aliados positivos para que puedan lograr y alcanzar esos sueños. Es bonito llegar a la cima acompañado con gente que los quiere”.

