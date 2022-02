Beijing 2022: Donovan Carrillo será el abanderado de la delegación mexicana

Cuando se trabaja con ahínco, disciplina y entrega los sueños se hacen realidad. Y prueba de ello es Donovan Carrillo, quien será el abanderado de la delegación mexicana que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

Junto con Sarah Schleper, de esquí alpino, Carrillo portará el lázaro patrio en la inauguración de la máxima justa deportiva donde hará historia al convertirse en el primer patinador en representar a México en 30 años.

La última vez que un patinador mexicano compitió en la justa invernal fue en Albertville 1992 con Ricardo Olavarrieta, quien también compitió en Calgary 1988.

“Me siento muy agradecido por ser el portador de la bandera de mi país. Siempre me he considerado como una persona que trata de resaltar sus tradiciones y costumbres a nivel internacional y portar el lábaro patrio en la inauguración de los Juegos Olímpicos será un sueño hecho realidad”, escribió Donovan en su cuenta de Instagram.

Carrillo es el integrante más joven de la delegación tricolor, con 22 años. Seguido por Rodolfo Dickson (esquí alpino), dos años mayor; Jonathan Soto (esquí de fondo) con 28 y Schleper de 43 años.

“Para mí el ver mi bandera en los Juegos Olímpicos de Beijing va a ser algo muy especial porque detrás de eso está el sueño de un niño que nunca se rindió.

“Mi mensaje para todos los mexicanos que van a verlos a través de sus pantallas es que no importan las adversidades que se les presenten, trabajen duro y nunca se rindan”, dijo Donovan a Olympics.

Con el tema “Black Magic Woman” y un traje de mas de 17 mil cristales, Donovan Carrillo debutará en la pista china el lunes 7 de febrero en la prueba corta de patinaje.

“Como deportista me siento más maduro con un enfoque más claro de lo que estoy haciendo y de lo que voy a buscar en los Juegos Olímpicos. El enfoque está priorizado en dar lo mejor de mí, logrando la dificultad que tengo programada en este momento. Me queda hacer lo mejor posible lo que ya sé hacer.

“Más allá de querer hacer un gran papel y dar un gran resultado y la mejor presentación también es importante disfrutarlo”, aseguró.

