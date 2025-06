Carapaz culpa a Isaac Del Toro por perder el Giro: “Se lo dejé en bandeja de plata”

Después de semanas de silencio, Richard Carapaz rompió el silencio sobre lo sucedido en el pasado Giro de Italia y fue directo: señaló a Isaac Del Toro como el gran responsable de que no pudieran disputar con más fuerza la maglia rosa. En una entrevista con Radio MARCA, el campeón ecuatoriano habló sin filtros sobre la polémica etapa del Finestre, donde, según él, una falta de colaboración por parte del mexicano cambió el rumbo de la carrera.

Del Toro no quiso colaborar

Carapaz, quien terminó en el podio de la ronda italiana, aseguró que su equipo ejecutó a la perfección la estrategia planteada: romper la carrera desde el inicio del Finestre y aislar al líder. "Nuestra táctica era clara y se cumplió, pero cuando tocaba rematar, Del Toro no quiso colaborar", lamentó el ecuatoriano, quien considera que el ciclista del UAE se obsesionó más con vigilarlo que con pelear la carrera.

La situación más tensa se vivió en la bajada tras coronar el puerto. Carapaz explicó que intentó cederle el trabajo a Del Toro para compartir responsabilidades, pero el joven mexicano se detuvo con él en lugar de seguir el ritmo. “Le dejé todo servido. Solo tenía que hacer la bajada y el valle. Me dijo ‘ahora sí vamos juntos’, pero ya era tarde. Yates ya tenía cinco minutos y un compañero clave por delante”, relató con evidente frustración.

Carapaz quiso acercarse a Del Toro

Además de señalar la actitud de Del Toro, Carapaz reconoció que su equipo no contaba con la profundidad de otros, como Visma, para anticiparse con corredores en la fuga. Sin embargo, reiteró que hicieron su parte y lamentó no haber recibido el mismo compromiso del UAE. Incluso intentó hablar con Isaac al día siguiente para aclarar lo ocurrido, pero el mexicano lo ignoró: “Quise acercarme a él, pero pasó de mí. No entendí lo que había pasado”.

A pesar de todo, el ecuatoriano valora haber vuelto a pelear una gran vuelta. Con la mirada puesta en el Tour de Francia, Carapaz busca dar la vuelta a la página, pero el episodio con Del Toro sigue doliendo: “No sé si alguna vez se ha visto a una maglia rosa dejar ir un Giro así. Fue una táctica extraña y me cuesta entenderla”. El conflicto entre ambos promete seguir generando debate en el mundo del ciclismo.

