Carlos Alcaraz gana el Abierto de Francia tras vencer a Jannik Sinner

Carlos Alcaraz remontó tras perder los dos primeros sets y salvó tres puntos de partido para vencer el domingo 4-6, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (3), 7-6 (10-2) a Jannik Sinner y revalidar su título del Abierto de Francia.

Alcaraz, quien conquistó su quinta corona de Grand Slam en igual número de finales, protagonizó una de las mayores remontadas en la historia del torneo sobre tierra batida.

Abierto de Francia l CRÉDITO:AP

Fue incluso mejor que su actuación aquí el año pasado, cuando remontó tras ir perdiendo 2-1 en sets en la final contra Alexander Zverev. Pero esta vez Alcaraz emuló la hazaña de Novak Djokovic en la final de 2021 en Roland Garros, cuando el ahora campeón de 24 grandes remontó tras perder los dos primeros sets para vencer a Stefanos Tsitsipas.

Palabras de Alcaraz

“Estoy simplemente orgulloso. Estoy realmente, realmente feliz”, dijo Alcaraz antes de elogiar a Sinner. “Serás campeón varias veces”, dijo Alcaraz durante la premiación. “Es un privilegio compartir torneos contigo y hacer historia contigo en este torneo y en los otros”.

Fue la final del Abierto de Francia más larga de la era abierta, con una duración de 5 horas y 29 minutos. También fue la primera vez que Sinner perdió una final de Grand Slam, pero la quinta vez consecutiva que su carrera ante Alcaraz, quien consiguió el vigésimo título de su carrera a la edad de 22 años.

“Para mí, este trofeo es muy especial”, dijo Alcaraz, el noveno hombre en la era abierta que revierte un déficit de dos sets en la final de un Slam. “Tengo ganas de esta aquí año tras año”.

Después de 3 horas y 43 minutos, Sinner dispuso de su primer punto de campeonato. Pero con poco más de cinco horas desde que comenzó el partido, Alcaraz sirvió para el título con un 5-4 a su favor.

Alcaraz l CRÉDITO:AP

El drama aún no había terminado

Sinner reaccionó notablemente al devolver un ‘drop shot’ de Alcaraz. Al límite de su alcance, Sinner deslizó la pelota sobre la red, aterrizando sutilmente y fuera del alcance de Alcaraz, para poner el marcador en 15-40.

Cuando Sinner ganó el juego para igualar 5-5, fue su turno de recibir los aplausos y estuvo a dos puntos de la victoria en el 12do, con Alcaraz al servicio y un 15-30.

Pero Alcaraz ejecutó un asombroso revés cruzado para igualar 6-6 y forzar el 'super tiebreak', con el público enloqueciendo cuando la devolución cruzado de Alcaraz puso el marcador 4-0.

Carlos Alcaraz l CRÉDITO:AP

Sinner ya no pudo hacer nada y Alcaraz ganó el partido con un soberbio derechazo por la línea y luego de desplomó de espaldas para celebrar. Luego corrió a bailar y abrazar a los miembros de su equipo en su palco.

“Estoy muy feliz por ti, y te lo mereces, así que felicidades”, le dijo Sinner, de 23 años a Alcaraz. “Es un trofeo increíble, así que no dormiré muy bien esta noche, pero está bien...He dejado todo lo que tenía”, agregó. "Me gustaría recoger el trofeo, pero este año no podrá ser.... nos volveremos a ver el año que viene”.

