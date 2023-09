Caroline García avanzó a 4tos de Final del Guadalajara Open tras vencer a Hailey Baptiste

Caroline Garcia se convirtió en la primera cuartofinalista del Guadalajara Open AKRON. Con este resultado, mejora su actuación del año pasado, cuando se quedó en tercera ronda.

La preclasificada número tres del torneo, campeona de las WTA Finals 2022, derrotó a la estadounidense Hailey Baptiste por 7-5 y 6-4 para sumar además su quinta victoria en 10 encuentros contra jugadoras de menor ranking, para un récord de 32-23 en 2023.

Baptiste esta vez no pudo vencer a Caroline, como lo hizo en la primera ronda del Abierto de Australia en 2022, pero firmó su mejor actuación en un WTA 1000, ya que perdió en primera ronda en Miami en tres ocasiones (2021-2023) y en Indian Wells 2022. La estadounidense pone su récord en duelos contra rivales preclasificadas en 2023 en 1-3; su triunfo fue en este torneo, en segunda ronda contra Karolina Pliskova (16).

El partido fue equilibrado, con una Caroline intentando tomar el control en los puntos. Fue en el segundo juego cuando logró el quiebre, que confirmó en el siguiente game. Hailey recuperó la igualdad en el séptimo y en los siguientes cuatro games ambas sostuvieron. Baptiste tuvo la oportunidad de forzar un tie break, pero Caroline no desaprovechó el primer set point que tuvo, para ponerse adelante en el marcador.

Hailey comenzó bien el segundo parcial, al quedarse con el saque de la francesa. Pero Garcia recuperó el rompimiento en el sexto game, y en el noveno batalló para sostener el saque, salvando un doble break point para irse arriba 5-4.

Caroline no dejó escapar un triple match point en el juego siguiente, quebró el saque de la estadounidense y clasificó a la ronda de las ocho mejores.La francesa consiguió 16 tiros ganadores y cometió 27 errores no forzados, mientras que Baptiste terminó con 13 winners y 34 errores no forzados.

Este año marcha con récord de 5-4 en duelos contra jugadoras estadounidenses, el triunfo más reciente era el que tuvo sobre Sloane Stephens y la derrota ante Danielle Collins, ambos en el torneo de San Diego la semana pasada.

