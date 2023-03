CDMX se prepara para el Mexico City Open, el torneo de tenis capitalino

El tenis continúa en tierras aztecas, tras culminar con éxito el Abierto de Monterrey, el Abierto de Mérida y el Abierto Mexicano de Tenis, es turno de la capital para demostrar que aquí también se puede jugar el deporte blanco a un gran nivel.

Esta será la tercera edición del ATP Challenger 125 que se disputa dentro de las instalaciones del Centro Deportivo Chapultepec, el torneo dará inicio el próximo 27 de marzo y la final se jugará el 1 de abril.

La Ciudad de México ya se prepara para recibir a grandes tenistas en dónde destaca la participación de cinco jugadores que se encuentran dentro del top 100 del ranking ATP, estos son: Thanasi Kokkinakis (No. 95), Facundo Bagnis (No. 94), Daniel Galán (No. 89), Adrián Mannarino (No. 68) y el campeón defensor, Marc-Andrea Huesler (No. 51).

El presidente del Centro Deportivo Chapultepec, Jorge Nicolín, reveló que los jóvenes mexicanos Rodrigo Pacheco y Luciano Alcocer, son los primeros dos baleares en recibir una Wild Card.

"Para nosotros es un incentivo que los jugadores mexicanos participen, no solamente por ellos, atraen mucho público que quiere ver lo que se está germinando en México. La idea es que haya cada vez más mexicanos en el tenis, México se merece recuperar ese lugar tan preponderante que tenía en el tenis", señaló Jorge.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MARATON CDMX 2023: INDEPORTE ESPERA MÁS DE 30 MIL PARTICIPANTES EN SU 40 ANIVERSARIO