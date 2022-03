Coach de Raptors tras el regreso de la LFA: ‘El objetivo es ganar el Tazón V’

Las siete franquicias de la Liga de Futbol Americano Profesional (LFA) tuvieron como objetivo reactivarse en la temporada 2022, o al menos así lo detecta el entrenador en jefe de los Raptors, Guillermo Gutiérrez Valdovinos, quien en entrevista con RÉCORD afirmó que lo único que está en la mente del conjunto mexiquense es alzarse con la victoria en el Tazón México V.

“La meta en esta organización siempre va a ser el campeonato, pelear por el Tazón. Si bien el primer reto era regresar a la actividad, ya lo cumplimos”, mencionó el coach Willy Valdovinos. “Hay que ir paso a paso, el primero es volver a la Postemporada, el segundo es poder ganarnos el derecho de jugar el Tazón y el tercero sería culminar la temporada ganando el campeonato”, añadió.

“El objetivo de reactivarse lo tienen todos los equipos, es una condición igual para todos, entonces no podría ser un objetivo mayor para esta organización, tiene que ser el Tazón y ganar todo lo que se ponga enfrente”, dijo convencido del material humano que tiene a su cargo.

Tras dos años de inactividad era sumamente complicado encontrar a toda la plantilla en condiciones óptimas para una campaña tan exigente dentro de LFA. Gutiérrez Valdovinos presume que su equipo encontró la forma de mantenerse en un estado óptimo, aunque él mismo es consciente de que hay temas muy puntuales a mejorar.

“Fue un 80 por ciento del equipo al que encontramos físicamente estable; no en su nivel óptimo, que por cierto aún no alcanzamos, pero sí estable y bien. El reto más complicado no estaba en la parte individual sino en la parte grupal, ese ritmo, esa manera de jugar nos ha costado bastante trabajo recuperar y creo que se ha visto en los primeros dos juegos y ahí es donde estamos enfocando nuestra energía. La realidad es que en el esfuerzo individual estamos muy bien, te diría yo que sorpresivamente mejor de lo que esperábamos”, relató.

Los Raptors tienen marca de 1-1 luego de tres semanas de acciones en la campaña 2022 de la LFA. El conjunto mexiquense abrirá la Semana 4 con duelo ante Fundidores en Monterrey, Nuevo León.

