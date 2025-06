Daniel Suárez vive el sueño americano en las pistas de NASCAR: "Me he convertido en ejemplo para los inmigrantes"

Como miles de paisanos que día a día se juegan la vida por buscar una vida mejor, Daniel Suárez tomó sus ilusiones, empacó y se fue a Estados Unidos buscando un sueño que hoy vive: correr en NASCAR.

Hace más de una década, el regiomontano abandonó nuestro país y emigró sin ninguna 'red de protección', situación que lo hace sentirse identificado con toda la comunidad latina en la Unión Americana.

"Es muy bonito estar aquí, en casa, hace más de 10 años que no corro aquí. Cuando me fui de aquí, de México, a Estados Unidos, a buscar un sueño, que para muchos era prácticamente imposible, ni siquiera hablaba inglés, ni tenía dinero, absolutamente nada. Me fui con una mano adelante y la otra atrás", indicó el piloto de Quaker State en conferencia de prensa, previo a su regreso a la pista tricolor este fin de semana con el NASCAR Weekend.

Daniel Suárez está de regreso en México | AXEL FERNÁNDEZ

"Una gran responsabilidad representar a Latinoamérica"

Pese a la endurecida política migratoria de la administración de Donald Trump, los migrantes latinos no ocultan sus raíces y se aferran a símbolos y figuras que los hacen sentirse identificados, tal es el caso del mexicano Daniel Suárez, único piloto latinoamericano en NASCAR.

"Como piloto latino para mí es una gran responsabilidad. Ser el único piloto latino, mexicano, el único que habla español en el mundo de NASCAR, es una gran responsabilidad porque me he dado cuenta que en Estados Unidos me he convertido en un ejemplo para muchos inmigrantes", apuntó Suárez.

Daniel Suárez sabe que es una gran responsabilidad ser el único latino | X: @NASCARMex

La lucha desde abajo

Daniel Suárez ha forjado su camino en NASCAR con trabajo duro por más de una década en categorías como Xfinity Series y Cup Series, entre muchas, es por ello que asume la responsabilidad de ser una figura latinoamericana seguida por la comunidad migrante.

"Yo no soy de familia ni de carreras, cuando me fui a Estados Unidos ni siquiera hablaba inglés. Tengo muchas cosas en común con la mayoría de la gente que sueña con hacer algo en Estados Unidos.

"Eso ha sido muy bonito porque he podido conectar con los mexicanos y latinos en Estados Unidos, eso para mí es un orgullo", sentenció el piloto de Quaker State.

México recibirá por primera vez la NASCAR Cup Series | AXEL FERNÁNDEZ