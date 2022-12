Daniela Souza: 'Deseo tomar la estafeta de María del Rosario Espinoza'

Repetir lo conseguido en el Campeonato Mundial de Taekwondo, ganar una presea en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos y más aún, ocupar la vacante de referente mexicana en ese deporte, son los deseos de Daniela Souza para 2023.

La deportista nacida en Jalisco hizo vibrar a México el pasado mes de noviembre con la medalla de oro en la categoría de los -49 kilogramos en el Campeonato Mundial de Taekwondo que se realizó justamente en la Perla Tapatía, evento en el que se produjo el retiro de María del Rosario Espinoza, una de las mejores deportistas mexicanas de todos los tiempos, ganadora de tres preseas olímpicas y multimedallista en otras tantas competencias nacionales e internacionales.

Daniela, además de destacar el legado de María, sabe que es una buena oportunidad para convertirse en el rostro mexicano en esta disciplina que tantas satisfacciones le ha dado a nuestro país.

“Claro que yo quiero tomar la estafeta de poder seguirle dando esos triunfos a México. Los triunfos que le ha dado María a México son incontables, no creo que haya otra María del Rosario cada quien es único a su manera, pero claro que me gustaría seguir sus pasos, tener una medalla olímpica y también dejar un gran ejemplo para las nuevas generaciones”, afirmó en charla con RÉCORD.

El 2023 está plagado de eventos de gran calibre como el Campeonato Mundial de Taekwondo en Azerbaiyán, Juegos Centroamericanos y del Caribe de El Salvador y Juegos Panamericanos en Santiago de Chile, además de los clasificatorios, rumbo a los Juegos Olímpicos de París.

“El objetivo lo tenemos bien establecido, no es como que empecemos el ciclo desde ahorita, si no sí sería muy poco tiempo, llevamos buen tiempo de preparación y eso nos da más confianza., Tenemos buen tiempo para afinar detalles y para buscar la clasificación que es el primer gran paso”, contó.

“En lo deportivo me gustaría afianzar el título mundial, conseguir unas medallas en un Grand Prix, tener un gran año en el ciclo olímpico y tener un buen rendimiento”, respondió.

Por otro lado, las fiestas navideñas son fechas en las que Daniela aprovecha para ver a familiares con los cuales no puede pasar mucho tiempo, recargarse de energía de cara a lo que será un año cargado de competencias de suma exigencia.

Nacida de Jalisco, Daniela pasa el mayor tiempo en Tijuana, lugar al que ha adoptado como su hogar y con el que pasa Navidad y Año Nuevo tras varios meses de estar fuera de casa.

“Es un tiempo que atesoro, que me llena de energía. Vivo en Tijuana y por eso pasó muy poco tiempo en mi casa, es un tiempo de descanso. También hay que descuidar la forma física, pero es momento de despegarse un poco de la cabeza, de pasarla bien con mi familia, amigos y regresar recargados de energía para el siguiente año”, explicó.

Todas esas energías van destinadas a obtener la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024, donde los representantes mexicanos desean volver a darle una medalla al país, tal y como pasó de manera ininterrumpida entre Sídney 2000 hasta Río de Janeiro 2016.

“Tenemos un motivo, en mi caso yo tengo un gran motivo que es una medalla olímpica, por eso estoy aquí, por eso me estoy preparando. No es algo fácil, a uno le gustaría llegar y decir que la medalla es segura, sabemos que no están fácil, pero estamos trabajando bien y también vamos a ir con toda la confianza de dar lo mejor de nosotros. Ojalá también podamos ser parte esa historia de alegrías”, insistió.

