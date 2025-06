Del Toro celebra su participación en el Giro de Italia: "el día que dimensione lo que acabo de hacer será increíble"

Isaac Del Toro concluirá su participación en el Giro de Italia en la segunda posición. Un resultado histórico para el deporte mexicano, además de tratarse de un ciclista de apenas 21 años.

AP

Del Toro valora su participación

Del Toro valoró su rendimiento en la Corsa Rosa, pues mantuvo el liderato por 11 días, lo que lo convirtió en el ciclista más joven en lograrlo dentro de la competencia.

“El equipo siempre ha estado increíble, siempre me han dado toda la confianza y el apoyo y la verdad es que no tengo arrepentimientos. El día que dimensione lo que acabo de hacer va a ser increíble”, dijo Del Toro a Claro Sports.

AP

Autocrítica para Del Toro

El bajacaliforniano perdió la Maglia Rosa en la penúltima etapa, y ante ello fue autocrítico, ya que reconoció que debe aprender a gestionar su mente.

“La verdad, físicamente me siento muy bien. No me siento tan cansado como había terminado la ocasión anterior en la Vuelta. Mentalmente, obviamente, podría estar mejor, pero eso es algo que tengo que aprender a gestionar y creo que estoy muy contento, muy orgulloso de estar en la posición en la que estoy”, agregó.

El mexicano aprovechó para dedicarle el resultado a todos aquellos que lo han apoyado para llevarse la Maglia Blanca, que recibe el mejor competidor Sub 25 de la competencia.

AP

"El premio se lo dedico a todas las personas que me han apoyado. No puedo dedicarle nada más esto a ni siquiera mi familia, ya que han sido tantos, pero obviamente empezaría por ellos, pero es increíble el apoyo que recibo y toda la moral que me da la gente. A veces siento que se equivocan de persona, pero solo trato de dar mi mejor versión", sentenció.

También te puede interesar: ¡Cara en alto! Isaac del Toro pierde la Maglia Rosa y se le escapa El Giro de Italia