Delegación mexicana fue abanderada por AMLO para los Juegos Panamericanos 2023

Karina Esquer, basquetbolista 3x3, y Carlos Sansores, subcampeón mundial de taekwondo, recibieron este lunes en la mañana por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Bandera Nacional en la ceremonia de abanderamiento de la Delegación que representará a nuestro país en los XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023.

“Me siento muy orgullosa de ser, junto con mi compañero Carlos (Sansores), portadora de la bandera mexicana a una competencia importante como los Panamericanos. No será nada sencillo porque México fue colocado en un grupo competitivo; pero nosotros, mis compañeras y yo vamos a dejarlo todo en la duela”, dijo Esquer Vila.

Por su parte, Sansores mencionó que cuando recibió la noticia estaba en China en el Grand Prix en busca de puntos para la clasificación olímpica a París 2024: “Fue algo que me llenó de emoción ser portador de la bandera nacional. Me llena de satisfacción y motivación de que me hayan dado la oportunidad de ser el abanderado de este evento”.

En el evento estuvieron presentes: el Jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), María José Alcalá Izguerra, la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya; el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán y la directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara.

“Estoy seguro que con sus entrenamientos y la pasión que nos caracteriza a los mexicanos vamos a lograr buenos resultados. Esto significa mucho entrenamiento, mucha disciplina, lesiones y superarlas y salir adelante, por eso tenemos que reconocerles a ustedes; pero, también, no olvidar lo que hacen sus familias”, señaló López Obrador.

En la justa panamericana pasada de Lima 2019, el equipo mexicano consiguió 37 medallas de oro, 36 de plata y 63 de bronce, para un total de 136 metales para terminar en tercer puesto y superar el desempeño de Mar de Plata 95.

