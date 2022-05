Djokovic tras avanzar a la final del Masters 1000: “Ojalá pueda mantener el nivel”

El serbio Novak Djokovic declaró tras imponerse al noruego Casper Ruud (6-4 y 6-3) y alcanzar la final del Masters 1.000 de Roma que "ojalá pueda mantener el nivel" en la final ante el griego Stefanos Tsitsipas.

"He jugado muy bien, he empezado fantástico con el 4-0 a favor, aunque luego he bajado el nivel y no me he sentido tan bien durante 15 o 20 minutos y el lo ha aprovechado para recortar distancias", explicó el serbio sobre la pista.

"Siempre he sentido que estaba dentro y creo que he jugado muy muy bien en los cuatro primeros juegos y en los cuatro últimos,al inicio y al final del partido, ojalá pueda mantener el nivel mañana", añadió el tenista.

'Nole' cosechó la victoria número 1.000 de toda su carrera, un logro del que estaba muy pendiente de conseguir: "Gracias al torneo y al público por celebrar conmigo. Vi a Roger y Rafa llegar a esta cifra y estaba buscándolo también. Ha pasado tiempo desde que gané mi primer partido, espero ganar más".



Sobre su rival, que eliminó al alemán Alexander Zverev, dijo: "Otra final contra él en uno de los mejores torneos del circuito. Stefanos es un jugador de gran nivel, siempre en el top y ganando. Me espera un partido duro, hace dos años jugamos un partido muy largo y una gran batalla", valoró el serbio, que también ha logrado, sobre la tierra batida italiana, mantener el número 1 hasta Roland Garros.

