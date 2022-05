Tiago Volpi tras su fichaje con Toluca: 'Vuelvo al país que amo'

Después de que Toluca hiciera oficial la incorporación de Tiago Volpi para el próximo torneo, el arquero brasileño se expresó en redes sociales sobre el que será su regreso a México, donde defendió los colores de los Gallos Bancos de Querétaro de 2015 a 2018.

"Es momento de escribir una nueva historia en un país que amo, que es México. Me siento muy orgulloso de la confianza que @tolucafc, un club con tanta historia y tantos logros, deposita en mí. Llego ya envuelto por el sentimiento del hincha y por las ambiciones de esta gran institución. Muchas gracias!", redactó Volpi en una publicación en su Instagram.

Volpi volverá a México después de militar por más de tres años en el Sao Paulo de su país, donde fue referente, pero donde no pudo conseguir el título del Brasileirao.

"Agradezco desde el fondo de mi corazón al @saopaulofc y a la afición por todo lo que me han dado. Me voy con la certeza de que siempre hice lo mejor que pude. No ha habido un día en estos tres años y medio en que yo no haya dado lo mejor de mí. Tuve mucho respeto, mucho profesionalismo y mucho cariño por esta institución", refirió el arquero en su publicación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TOLUCA: TIAGO VOLPI ES NUEVO JUGADOR DE LOS DIABLOS ROJOS