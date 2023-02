Estos son los mexicanos que participarán en el Tour de Francia Sub 23

Se presentó a los ocho integrantes del equipo de ciclismo AR Monex Pro Cycling que participarán en la temporada europea 2023, donde destacan los jóvenes prospectos Isaac del Toro, 3er lugar sub 19 y 20º general sub 23 del Campeonato del Mundo de Ciclocross 2022; Carlos García, 9o puesto en la etapa 3-B del Sibiu Cycling Tour y Jorge Peyrot, ganador del Premio de combatividad etapa 3 Tour de L'Avenir, que es el Tour de Francia sub 23.

AR Monex es un semillero de ciclistas que busca poner el nombre de México de nueva cuenta en las competencias mundiales, por lo que trabajan con los mejores pedales del país y los ayudan a tener un proceso adecuado que los ponga dentro de la élite mundial.

"Sabemos que la carrera deportiva de un ciclista va por fases, fase de iniciación, intermedia y de consolidación. Planteamos un proyecto a largo plazo porque sabíamos que los ciclistas estaban en fase de iniciación a nivel internacional y los dotamos de los elementos que se requieren para que tengan esa progresión anual", comentó en entrevista para RÉCORD Alejandro Rodríguez, cofundador de AR Monex Pro Cycling.

A lo largo de nueve años en que arrancó el proyecto, el equipo ha tenido en sus filas a grandes ciclistas como Gerardo Ulloa, que obtuvo en 2020 la primera victoria para un mexicano en Copa del Mundo de Ciclismo de Montaña, o Adair Gutiérrez, que en 2022 se colocó dentro top 15 en la Copa del Mundo MTB; ahora, la estafeta la tienen estos ocho jóvenes pedalistas que han dejado sus hogares por vivir el sueño de seguir evolucionando y algún día llegar a ser profesionales.

La lista de los integrantes de AR Monex Pro Cycling la completan: Michael Zárate, que fue 2do Lugar Trofee Maarten Wynants 2022 y 4to Lugar Lendlee Koers 2022; Rodolfo Niels, quien ha participado en la Vuelta a Austria Junior en 2019; Daniel Gutiérrez, que fue Mundialista en ciclismo de montaña en 2021, y top 10 del Italian Bike Cup; José Escárcega, quien participó en 4 carreras por etapas en 2022 y David Ruvalcaba, subcampeón nacional de ruta sub 23 en 2021 y ganador de Tour de Murrieta 2019.

