Federación Mexicana de Clavados es 'patito'; no tiene asociados, acusa experto

La rápida creación de la Federación Mexicana de Clavados con el objetivo de competir con los colores del país y entonar el himno en caso de obtener una presea en el Mundial de Guadalajara causó revuelo en la opinión pública.

Experto señala a la Federación como 'patito'

El periodista, Víctor Hugo Arteaga señaló al organismo como “patito”, pues no cumple con ningún requisito, entre ellos, asociados. Además no siguieron los protocolos necesarios ante las autoridades.

“Como una Federación, lo primero que deberías de tener son asociados. No hay ningún asociado en estos momentos. No hay asociaciones estatales, no se emitió una convocatoria, no se siguieron los protocolos que se deben de seguir según la Ley Federal del Deporte Mexicano para crear una nueva Federación”, dijo Arteaga para RÉCORD+ EN VIVO.

Por esto se creó la Federación

Y es que la urgencia por crear un organismo fue para que en el Mundial de Clavados de Guadalajara, los competidores mexicanos pudieran portar los colores y representativos del país durante el torneo.

“Crearon de la nada una Federación ‘patito’ de clavados, porque ni siquiera hay una a nivel internacional”, agregó el periodista, Víctor Hugo Arteaga.

