Félix Da Costa sobre comparaciones entre F1 y Fórmula E: 'Tenemos mensajes diferentes'

Tras la incorporación de Sergio Pérez a la escudería Red Bull Racing y la falta de logros en el futbol mexicano, el público tricolor ha convertido el automovilismo en uno de sus deportes favoritos, sin embargo, es la Fórmula 1 la que se lleva casi toda la audiencia.

Con la alta demanda de boletos en el pasado Gran Premio de la CDMX, miles de aficionados han optado por acudir al e-Prix, el cual se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez el próximo 13 de enero de 2024. En una plática ante los medios de comunicación, el piloto de autos eléctricos, Antonio Félix Da Costa habló sobre la comparación entres estas dos series del deporte motor.

“No te puedo decir dónde vamos a estar en cinco o 10 años más, pero la F1 sigue siendo la categoría más grande, más espectacular, con los coches más rápidos. Yo creo que tenemos mensajes diferentes y así se debe entender. El nuestro es de sustentabilidad, si te gusta una carrera, una buena pelea, en Fórmula 1 lo tienes”, mencionó el portugués.

La Fórmula E se caracteriza por ser la única con monoplazas eléctricos, y tiene el objetivo de promover la movilidad sostenible en el marco de la lucha contra la contaminación atmosférica urbana y reducir los efectos del cambio climático.

“Cuando ves pasar a un coche en la F1 tienes el sentimiento de decir “wow, es un coche muy rápido, lindo, muy bonito, espectacular". Nosotros no tenemos eso aún… Los coches de electricidad son rápidos, sexys, eficientes y divertidos”, bromeó Da Silva.

El corredor de TAG Heuer Porsche también recordó cuando llegó a la Fórmula E, pues su sueño era formar parte de una escudería de la Categoría Reina. Afortunadamente, hoy en día considera que ha sido la mejor decisión que ha tomado.

“En el primer test que hice llamé a mi mánager para que me sacara de aquí. ‘No quiero estar’, le dije. También vivía una fase muy complicada de mi vida, porque pensaba que iba a entrar en la Fórmula 1 y luego no pasó. No estaba bien de la cabeza y luego apareció la Fórmula E, un coche que era lento, no era sexy. Y hoy puedo decir que creo que fue la mejor decisión de toda mi carrera”, señaló.

Fórmula E ha implementado nuevos recursos para mejorar los automóviles como la carga rápida de 600 kilowatts de potencia en 30 segundos. Asimismo, se agregarán más carreras al calendario con 17 fechas, en donde seis ciudades realizarán dos carreras por temporada.

