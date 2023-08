FMT y tenistas mexicanos logran primeros acuerdos para la participación en la Copa Davis

Quedaron solucionados parcialmente los problemas entre la Federación Mexicana de Tenis, y los deportistas, luego de confirmar su presencia para la serie Copa Davis de septiembre ante China.

Esta tarde fue presentado oficialmente Leo Lavalle como capitán Copa Davis de México y, en este evento, confirmó que su equipo estará conformado por Rodrigo Pacheco y Ernesto Escobedo en singles, además de Santiago González junto a Miguel Reyes-Varela en dobles.

Hay que recordar que apenas el pasado 4 de agosto, 10 jugadores, entre ellos estos cuatro, habían externado su descontento con la FMT por no ser considerados en tomas de decisiones, lo que los obligaría a no atender el llamado a la serie contra China en Yucatán, sin embargo, la situación se ha arreglado.

"Tuvimos varias reuniones donde expusieron cada uno de sus puntos. Acordamos en unos, en algunos no. Ellos traían algunas ideas que querían ponerlas en la mesa. En las pláticas les hemos dicho en qué podemos ceder y en qué no. Estamos muy de acuerdo en escuchar la parte técnica, todas sus inquietudes. Hay algunos puntos en los cuales sí estamos de acuerdo. No estamos cerrados, estamos abiertos, tanto así que estamos llegando a acuerdos", declaró Carlos González López de Lara, presidente de la FMT.

El directivo aseguró que, de los jugadores mencionados, hay dos que ya están asegurados y otros que todavía no lo están, pero el camino de las negociaciones es positivo. En ambos casos, omitió los nombres.

Lavalle, por su parte, se dijo feliz con poder contar la presencia de los mejores tenistas de México, pero sabe que las pláticas entre ambas partes tienen que continuar, para que no se repita lo de hace unos días.

"Para mí lo más importante es que respetemos, que haya voluntad de todos y que cada quien ponga de su parte para que las cosas empiecen a funcionar. Que las cosas políticas queden atrás y que nos podamos enfocar en lo deportivo, eso es lo que debe de prevalecer. Que haya unión y disposición de todos", señaló.

La serie Copa Davis ante China se jugará el 16 y 17 de septiembre en el club Campestre de Mérida, Yucatán.

