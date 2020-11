Grigor Dimitrov sobre su participación en el US Open: 'Quizás no debí haber jugado'

Grigor Dimitrov reconoció que haber viajado a Estados Unidos para participar en el US Open no fue una buena decisión, pues se encontraba en fase de recuperación tras haberse contagiado de Covid-19.

El búlgaro habló sobre las dificultades físicas que tuvo para participar, pero aseguró que decidió participar para probarse a sí mismo.

"Siento que quizás no debería haber ido a jugar a Estados Unidos, aunque quería probarme. Quería saber en qué estado se encontraba mi cuerpo. Ahora mismo me encuentro muchícmo mejor, ya no duermo siestas ni nada de eso", declaró Dimitrov sobre su participación en el US Open para la BBC.

"Hay algunas cosas que ves y piensas 'bueno, esto es lo mismo' Está bien, lo acepto, pero nadie sabe por dónde te puede salir. Lo único que espero es no volver a tenerlo de nuevo", comentó.

