Gustavo Santoscoy evaluó el WTA 1000 de Guadalajara: ‘Tenemos que trabajar en la infraestructura’

Gustavo Santoscoy, director del WTA 1000 de Guadalajara, aseguró que el evento donde participaron varias jugadoras de las mejores 56 del mundo terminó con saldo positivo, aunque en lo que deben trabajar en un futuro es en mejorar el tema de infraestructura.

En lo general Santoscoy afirmó que pasaron con buena calificación el cuaderno de peticiones por parte de la WTA, aunque ellos obviamente lo que desean es tener un lugar que les permita pensar en tener tenis durante mucho tiempo y que estè a la altura de otros torneos 1000 como Indian Wells, Madrid, Roma, Doha, etc.

“En venue estamos a la altura, pero como lo comentó, la infraestructura no es la adecuada, quisiéramos tener mejores salones, comedores para las jugadoras, queremos tener mejores áreas para la prensa, quisiéramos tener mejores palcos para la gente que nos visita”.

“Tenemos tres años haciendo torneos y es ahí donde yo veo que tenemos que prepararnos para poder tener un venue a la atura de Toronto, Miami, Madrid. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar en la infraestructura”, contó en el último día del torneo.

La ciudad como tal dejó enamoradas a las jugadoras y a la WTA, aseguro Santoscoy, pero la cuenta pendiente es una mejor instalación. Por el momento tanto el Abierto de Zapopan, las Finals y el WTA 1000 se han realizado en el Centro Panamericano de Tenis.

“Hay que trabajar en la infraestructura que es hoy lo que nos preocupa, la organización hay que mejorarla mucho, pero cumplimos. Hoy la WTA está con el 10, las jugadoras están con el 10, pero nosotros nunca nos vamos a sentir satisfechos sino tenemos un venue de primer mundo”, afirmó.

El directivo expuso que Maria Sakkari, la jugadora que se ha robado el corazón de la afición puso a Guadalajara entre sus favoritos.

“Alguien me comentó por ahí que Maria Sakkari dijo que después de Indian Wells somos el mejor 1000. Beatriz de Brasil me dice ‘¡increíble!’ Pegula que me dice que su semana ha sido fantástica”, respondió.

