Hans Hach Verdugo aconsejó a los recoge pelotas en el Challenger de León

El tenista mexicano Hans Hach Verdugo compartió un poco de su conocimiento como profesional con los niños que se desempeñan como recoge pelotas en el Mextenis León Open y se dijo bendecido por ser parte de este tipo de convivencias.

Antes de arrancar la actividad del miércoles, el jugador sinaloense platicó con los pequeños para, minutos después, tener una divertida interacción con Bravo León, la mascota de los Bravos de León, equipo de la Liga Mexicana de Beisbol.

“Platicar con los niños siempre es estimulante, conocer un poco de ellos, sus gustos y que uno les pueda transmitir ese gusto por el tenis es algo que me motiva y me llena de mucho gusto. Ojalá y uno les deje ese deseo de convertirse en profesionales, no es fácil, yo jugué 10 años o más para ser profesional, pero con ganar y deseos lo pueden lograr”, afirmó el jugador con charla con RÉCORD.

Los pequeños intercambiaron comentarios de todo tipo con Hans, desde saber cómo seleccionar a su pareja para los encuentros de dobles, cuál es su torneo favorito, cuántos torneos juega al año, cuántos ha ganado, qué come y hasta quién es el tenista con el que mejor se acomoda para jugar.

En cuanto al torneo, el tenista ubicado en el 134 del mundo en dobles, destacó que su intención es ganar el evento para sumar puntos y aspirar a un Grand Slam como Roland Garros o Wilmbledon.

“La intención es ganar y seguir sumando puntos. Ahorita salí de los mejores 100 y quiero mejorar el ranking, por eso el deseo es hacer el mejor papel, ganar y sumar puntos”, finalizó.

