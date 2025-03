¡Histórico! Kirsty Coventry se convierte en la primera presidenta del COI

La zimbabuense Kirsty Coventry fue elegida el jueves como la nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional, convirtiéndose en la primera mujer y la primera africana en obtener quizás el trabajo más importante en el deporte global a la edad de sólo 41 años.

Kirsty Coventry, nueva presidenta del COI | AP

La ministra de deportes de Zimbabue y dos veces medallista olímpica de oro en natación logró una sorprendente victoria en la primera ronda en la contienda de siete candidatos, tras la votación de casi 100 de sus colegas en la membresía del COI.

Kirsty Coventry recibió 28 votos a favor | AP

Coventry logró la mayoría absoluta ante un grupo de rivales que incluían al británico Sebastian Coe, otro ex campeón olímpico y actual presidente de la federación internacional de atletismo; y el empresario español Juan Antonio Samaranch, cuyo padre igual nombre presidió el ente olímpico entre 1980 y 2001.

Kirsty Coventry delivers her acceptance speech after being elected as the 10th President of the International Olympic Committee, and the first female President in IOC history. pic.twitter.com/3BXf9kK0dI

— IOC MEDIA (@iocmedia) March 20, 2025