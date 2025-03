COI mantiene al boxeo como deporte olímpico para Los Angeles 2028

Ya es oficial, el boxeo volverá al programa olímpico en Los Ángeles 2028 tras recibir el respaldo unánime del Comité Olímpico Internacional (COI) en su 144ª reunión, celebrada en Costa Navarino, Grecia.

Boxeo estaba por salir luego de París 2024 | AP

La decisión se tomó a partir de la propuesta de la Junta Ejecutiva del COI, luego del reconocimiento provisional de World Boxing como la Federación Internacional (FI) encargada de regir el boxeo dentro del Movimiento Olímpico.

This decision ensures that boxing remains a key part of the Olympic Movement, giving athletes the chance to compete on the world’s biggest stage. pic.twitter.com/CDXRsNkJJU

— IOC MEDIA (@iocmedia) March 20, 2025