Alfonso Zamora ve a Marco Verde listo para ser campeón mundial

“Marco Verde va para campeón del mundo”, aseguró Alfonso Zamora, quien espera que el sinaloense se una a él como los únicos mexicanos en haber conquistado una medalla olímpica y, posteriormente, un título mundial en el boxeo profesional.

Conquistó una medalla en París | MEXSPORT

El expugilista de 71 años estuvo presente en el Martes de Café del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), donde el presidente del organismo, Mauricio Sulaimán, le entregó un reconocimiento por el 50º aniversario de su coronación como campeón mundial, tras noquear al surcoreano Hong Soo-hwan el 14 de marzo de 1975 en Inglewood, California.

Zamora expresó su emoción por el homenaje recibido: “Me siento muy contento, sinceramente. Satisfecho y agradecido. Esto no pasa todos los días. Ser reconocido por un organismo en el que no fui campeón te hace sentir bien, porque percibes amistad, encuentras amigos, y eso es hermoso”.

Fue homenajeado | X

Además, Poncho habló sobre el próximo debut de Marco Verde, medallista de plata en París 2024, a quien le augura un gran futuro en el profesionalismo: “Marco Verde va para campeón del mundo, definitivamente. Me haría sentir muy bien que lo consiga, estoy muy solito aquí”, comentó entre risas, haciendo referencia a que sigue siendo el único mexicano en haber logrado ambas hazañas.

Lo ve siendo campeón del mundo | MEXSPORT

