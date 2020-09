Hugo Oliveras superó una operación cerebral y regresó a Nascar México

Apenas habían pasado tres meses de que Hugo Oliveras fuera intervenido quirúrgicamente por un cavernoma en el tallo cerebral que le provocó dos derrames cerebrales. En noviembre de 2019 su salud había agravado y desde entonces su vida cambió para siempre, pero su fortaleza mental lo llevó a ir en contra de todo pronóstico y pudo volver a manejar su auto poco después para el asombro de los médicos que auguraban un panorama completamente desfavorecedor.

Oliveras recién cumplió 39 años el pasado 10 de agosto, pero él volvió a nacer después de esa milagrosa cirugía que le salvó la vida. Más de 500 horas de terapia y rehabilitación después, el capitalino pasó de volver a aprender a caminar a manejar ese auto que tantas alegrías le había dado a lo largo de su nutrida carrera, a tal grado que pudo reincorporarse a la competencia de la NASCAR México y la SuperCopa Mercedes. Aunque no lo hizo en la primera fecha, cuando apenas habían pasado tres meses de su operación y aún no se sentía listo.

“Los pronósticos eran demasiado malos, lo que yo veía a mi alrededor cuando estaba en el hospital eran cosas no muy agradables”, comparte Oliveras con RÉCORD. “Necesitaba agarrarme de algo para poder salir; mi tirada siempre fue volver a los autos de carreras, aplicaba la filosofía de ‘quieres lanzar una piedra y cruzar el lago, tírala a la luna’. Pensaba en mejorar y llegar a las carreras, ‘a lo mejor me alcanza para caminar’, ‘a lo mejor me alcanza para coordinar bien’, ‘a lo mejor me alcanza para subirme a la bici’ y a lo mejor en algún momento me alcanzaba para regresar a los coches hasta que llegó. Gracias a dios existen los milagros y está sucediendo”.

Apenas en la pasada fecha celebrada en el óvalo de Aguascalientes, el piloto de HO Speed Racing logró cruzar la línea de meta en la séptima posición para ubicarse noveno en el campeonato. Para este 11 y 12 de septiembre en Puebla, Oliveras tiene fe en mejorar su resultado, así como ha evolucionado en su recuperación.

“Ha sido un proceso bastante largo, la verdad es que estoy agradecido de estar vivo, de poder caminar y después poder hablar bien. Así ha sido el proceso, de aprender a caminar hasta todo lo que te imaginas. Han sido nueve meses muy intensos de terapias en los que los pronósticos eran realmente muy malos, pero afortunadamente los pudimos revertir y logramos cambiarlos. Los doctores no creen que ya esté en un auto de carreras, no creen que esté entrenando en bicicleta y muchas otras cosas, pero afortunadamente hemos sido muy constantes”, puntualiza.

