IndyCar Series: ¿A qué hora y dónde ver a Pato O'Ward en el Gran Premio de Indianápolis?

El piloto mexicano Patricio 'Pato' O'Ward tendrá una nueva oportunidad para salir de su mala racha en la actual temporada de la IndyCar Series, en la cual suma tres carreras consecutivas sin finalizar en el Top 10. El regiomontano largará quinto en el Gran Premio de Indianápolis, donde finalizó segundo en 2023.

Tras su segundo lugar en St. Petersburgo, que se convirtió a victoria tras la descalificación de Josef Newgarden, el mexicano no ha tenido buenos resultados con Arrow McLaren. En el 1 Million Challenge (carrera no puntuable para el campeonato) no clasificó, mientras que en Long Beach y Alabama finalizó 16 y 23, respectivamente.

En Alabama, el regiomontano largó cuarto pero tras una serie de errores, que le costaron un par de penalizaciones, cayó por debajo de los primeros 20 y no se recuperó. Por ello el reto será no repetir esta situación en Indianápolis y que O'Ward recupere la confianza para pelear por el podio.

Alex Palou, tercero en el campeonato, largará desde la pole position, tras superar a Christian Lundgaard por nueve centésimas. Will Power y Josef Newgarden quedaron delante de Pato, que terminó por delante de Scott Dixon.

¿A qué hora y dónde ver a Pato O'Ward en Indianápolis?

Fecha: Sábado 11 de mayo de 2024

Horario: 13:00 horas del centro de México

Sede: Indianapolis Motor Speedway

Transmisión: ESPN

