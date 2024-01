Isaac del Toro conquista la segunda etapa en el Tour Down Under de Australia

El ciclistas mexicano Isaac del Toro conquistó su primer título como profesional en su debut en la UCI WorldTour.

El joven pedalista de 20 años, quien es considerado una de las mayores promesas del ciclismo a nivel mundial, tuvo una brillante actuación para conquistar la segunda etapa en el Tour Down Under de Australia, colocándose a la cabeza de la clasificación general por delante del neozelandés Corbin Strong y el eritreo Biniam Girmay.

Del Toro, del equipo UAE Team Emirates, sorprendió a todo el pelotón como si de un gran experimentado se tratara, pues con un intrépido ataque en el último kilómetro logró despegarse del dúo del Israel-Premier Tech, Strong y el galés Stephen Williams.

"Estoy tan feliz, estoy tan cansado, pero disfruto cada momento. El último kilómetro fue muy duro", dijo el bajacaliforniano tras cruzar la meta con tiempo de 3:29.37 horas.

De esta manera, Isaac se convierte en el primer mexicano en ganar una etapa del Tour Down Under, sumando un nuevo palmarés a su vitrina donde destaca la conquista el título del Tour de l'Avenir, mejor conocido como el Tour de Francia Sub 23, el cual lo llevó a atraer la miradas de varios equipos profesionales y posteriormente firmar con UAE Team Emirates.

Clasificación de la 2ª etapa

1. Isaac Del Toro (MEX/UAD)

2. Corbin Strong (NZL/IPT)

3. Stephen Williams (GBR/IPT)

4. Biniam Girmay (ERI/ICW)

5. Caleb Ewan (AUS/JAY)

Clasificación general individual

1. Isaac Del Toro (MEX/UAD)

2. Corbin Strong (NZL/IPT)

3. Biniam Girmay (ERI/ICW)

4. Stephen Williams (GBR/IPT)

5. Georg Zimmerman (GER/ICW)

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: MÉXICO YA NO BUSCARÁ CANDIDATURA PARA JUEGOS OLÍMPICOS DE 2036