Pato O'Ward asegura que la IndyCar debe hacer mejoras para crecer

El piloto mexicano Patricio O'Ward, con seis temporadas en la IndyCar Series desde 2020 como miembro del equipo Arrow McLaren, expresó su perspectiva sobre la necesidad de considerar modificaciones en la categoría para asegurar su crecimiento en comparación con otras competiciones a nivel global.

En una entrevista con Motorsport, O'Ward destacó la importancia de la evolución y el cambio para impulsar el progreso en el automovilismo. Según sus palabras, "un nuevo chasis debería haber sido la prioridad sobre un motor actualizado. Si no evolucionas y no cambias, seguro que no creces. La única forma de hacerlo es cambiar las cosas. La forma en que las cosas crecen hoy en día es completamente diferente a lo que era hace 30 años".

O'Ward enfatizó la necesidad de no solo centrarse en tener un buen producto, sino también de atraer la participación del público. "Creo que tener un buen producto es importante. Pero, en última instancia, lo que se necesita es que la gente esté presente. Quieres que la gente sea parte de algo que no es solo coches de carreras dando vueltas", afirmó.

El piloto mexicano reconoció que, aunque las carreras en la IndyCar Series son notables, aún hay aspectos por mejorar para alcanzar un crecimiento sostenible. "Creo que nosotros, como serie, somos un ejemplo perfecto de ello porque las carreras son increíbles. Las carreras son muy buenas, pero hay algo que nos falta y que aún no hemos conseguido descifrar. Y creo que hay muchos ejemplos en los deportes de motor que han mostrado crecimiento. Básicamente, no es algo automático porque cada serie es diferente, pero ves cómo crecen otras series", concluyó O'Ward.

