Isaac del Toro gana Etapa 2 de la Vuelta a Austria y escala posiciones en clasificación

Embestida y ‘Torito’ conquista la Etapa 2 de la Vuelta a Austria. Como ya se esperaba, el segundo día iba a ser clave para Isaac del Toro, quien volvió a demostrar ser un gran escalador y con una potencia envidiable en las piernas, levantó los brazos tras cruzar la meta con un tiempo de 3 horas, 4 minutos y 59 segundos, imponiéndose en un sprint reducido ante el estadounidense AJ August y el español Héctor Álvarez.

En los metros finales, del Toro supo esperar, midió a sus rivales y remató con temple para quedarse con su tercera victoria del 2025, tras las conseguidas en la Milano - Torino (carrera de un solo día) y la etapa 17 del Giro de Italia.

Una vez más, el dominio del UAE Team Emirates fue total. A la victoria del mexicano se sumaron los puestos cuarto y quinto de sus compañeros de equipo Felix Großschartner y Alessandro Covi.

Gracias a su actuación, Isaac del Toro saltó un puesto en la clasificación general, donde ahora se ubica cuarto, a tan solo 16 segundos del líder, el propio Großschartner, quien suma un tiempo acumulado de 6 horas, 51 minutos y 25 segundos.

