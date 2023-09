Isaac del Toro recordó cómo vivió la última etapa del Tour del Porvenir: "Fue increíble"

Hace apenas un mes, Isaac del Toro ponía a vibrar a todos los mexicanos al conseguir un hito histórico para el ciclismo azteca tras conquistar el prestigioso Tour de l'Avenir, considerado el Tour de Francia para ciclistas Sub 23.

Del Toro, de 19 años, llegaba a la octava y última etapa por detrás del estadounidense Matthew Riccitello, quien lo superaba por 54 segundos en la clasificación general, por lo que tenía que realizar una actuación perfecta si quería coronarse.

En entrevista exclusiva con RÉCORD, el integrante del equipo A.R. Monex Pro Cycling Team recordó con emoción cómo vivió esa última etapa del Tour del Porvenir, en donde libró una emocionante batalla con el estadounidense.

"La verdad es que Riccitello lo estaba haciendo muy bien, yo nada más quería todos los segundos, ya que había perdido muchísimo tiempo en la prueba por equipos", indicó el bajacaliforniano.

"Yo se lo dije (a Ricciatello), "sabes qué, a mí no me importa ganar la etapa, yo quiero todos los segundos"", afirmó el mexicano. "No porque yo supiera que podía perder, si no que evidentemente estábamos peleando por cosas diferentes. Él me dijo que no me creía, y yo dije: "ok, está bien" y simplemente lo pasé, empecé a tirar, me atacó, se probó, lo intentó, pero como dije, yo quería todos los segundos, no solo quería ganar y evidentemente, cuando se pudo sprintar, él ya no respondió. Yo sabía que estábamos ganando y cuando pasó fue increíble y difícil de digerir, uno de los momentos más felices de mi vida", indicó emocionado del Toro.

Al final, Isaac terminó llevándose todos los segundos como él deseaba desde un principio, pero, además, también se impuso sobre Riccitello en la tabla generas, dejándolo 1:13 por debajo. Del Toro firmó el mejor desempeño de un mexicano en el Tour de Francia sub 23, cosechando un segundo lugar en la cuarta, séptima y octava etapa, y un primer lugar en la sexta etapa.

