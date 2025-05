Isaac del Toro tras concluir la Etapa 16 del Giro de Italia: "Crucé la meta sin un gramo de energía"

Isaac del Toro mantuvo el liderato en el Giro de Italia, pero no la pasó nada bien después de concluir la Etapa 16. El ciclista bajacaliforniano fue rebasado en el último ascenso por Richard Caparaz, quien a la postre consiguió la maglia rosa.

El mexicano ha tenido una destacada participación ı AP

Sonrisa en Del Toro en un día complicado

Isaac del Toro sonrió en todo momento de la Etapa 16, sin importar incluso que haya tenido una de sus peores actuaciones a lo largo de los últimos días; terminando la carrera, el mexicano dio algunas declaraciones: "Es porque me di cuenta que era el jersey rosa, todos lo intentaron hoy, fue muy difícil. No puedo creer que soy uno de los ciclistas que tienen que defender, ser inteligentes y estar adelante", mencionó.

Para Del Toro, este pudo haber sido su día más difícil; no obstante, ha encontrado motivación en ello: "Fue un día difícil para todos, todos los ciclistas al límite, así se refleja el espíritu del ciclismo, no puedo estar más orgulloso del trabajo del equipo; sin ellos no estaría en esta posición". "No tuve las mejores piernas, pero no es excusa. Estoy feliz porque crucé la meta sin un gramo de energía; quería mostrar que di el 100% para mantener el jersey, mañana espero tener mejores piernas" declaró.

Del Toro sufrió mucho cansancio durante la Etapa 16 ı AP

Falló la estrategia

El ciclista mexicano también dio algunas declaraciones acerca de los errores que tuvo en la pista, pues la estrategia se basaba en marcar a Simon Yates, algo que lo distrajo de lo demás, causando el ataque de Caparaz en la parte final, quedándose sin piernas de perseguir al final para poder perseguir al británico.

"Intentamos poner velocidad a la escalada. Al final, fueron rampas empinadas y cuando se fue Caparaz traté de marcar al segundo lugar por la distancia y entrar con él; trabajé eso, pero no tuve las piernas para estar con él. Cada momento fue peor, fue lento y doloroso, sufrí mucho, pero hay que ir día a día", concluyó.

Isaac espera tener una mejor actuación en la siguiente etapa ı AP

