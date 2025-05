Isaac Del Toro tras triunfo en el Giro de Italia: "Nunca me rendiría, no tengo nada que perder"

El mexicano, Isaac Del Toro sigue en la cima del Giro de Italia y tras una actuación sobresaliente en la que se adjudicó Etapa 17, dejó claro que no se relajará en la competencia, pues señaló que no tiene nada por perder.

AP

Rendirse no está en planes del mexicano

“Hoy me di cuenta que nunca me rendiré y siempre estaré un paso adelante. Siempre intentaré, no tengo nada que perder. Por supuesto que hoy no fue más fácil que ayer”, dijo Del Toro tras su victoria en la Etapa 17.

Del Toro se reintegró al grupo luego de 20 kilómetros de persecución y en el último tramo compitió ante el ecuatoriano, Richard Carapaz. Con solidez y confianza, el mexicano atacó sobre el final para quedarse con la victoria.

AP

“Intenté relajarme y recuperarme después del descenso para intentar dar el último empuje. Hicimos este plan con el equipo y me dieron toda la confianza para ir al máximo”, agregó el mexicano sobre el desarrollo de la Etapa 17.

Del Toro se afianza

Con 21 años, el mexicano ilusiona con su talento en la competencia y con el resultado se afianza en el liderato con una ventaja de 41 segundos sobre Richard Carapaz y se aleja 51 de Simon Yates en la clasificación.

AP

