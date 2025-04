Jannik Sinner consideró darse un descanso del tenis antes de la sanción por dopaje

Jannik Sinner consideró tomarse un descanso prolongado del tenis a principios de este año antes de aceptar una suspensión de tres meses en un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje.

Sinner consideró dejar el tenis

Durante una entrevista con la televisión estatal italiana RAI le preguntaron si alguna vez pensó en dejarlo todo, Sinner, el número uno del ranking, respondió: "Sí".

“Recuerdo que antes del Abierto de Australia de este año no era una época muy feliz”, añadió Sinner. “No me sentía muy cómodo en el vestuario, donde comíamos. Los jugadores me miraban con otros ojos. Me dije: 'Quizás necesite tomarme un descanso después de Australia'. Pero no quería (la sanción)”.

Sinner ganó su segundo título consecutivo del Abierto de Australia en enero.

El acuerdo de Sinner

No fue hasta febrero que se llegó a un acuerdo en el caso de dopaje, después de que la AMA apelara una decisión del año pasado de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis de exonerar completamente a Sinner por lo que consideró una contaminación accidental con un esteroide anabólico prohibido en marzo de 2024.

Me costó mucho aceptar estos tres meses. Porque sabía que no había hecho nada malo. Entonces, ¿por qué tengo que pagar este precio? —dijo Sinner—. Pero luego lo hablamos con mi abogado y sobre lo que podría haber pasado en el peor de los casos, así que decidimos aceptarlo.

