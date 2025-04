Apagón eléctrico en España provoca suspensión del Abierto de Madrid

Momento crítico vivieron los aficionados al deporte blanco, el Abierto de Madrid sufrió las consecuencias del apagón eléctrico en España y esto derivó la suspensión de las actividades a la espera de la iluminación.

Abierto de Madrid l CRÉDITO X:atptour

El juego entre Grigor Dimitrov y Jacob Fernaley tuvo que verse interrumpido en la pista central Manolo Santana con el corte de suministro eléctrico que ha afectado a una gran cantidad de habitantes en la zona peninsular española.

La situación no paró allí, y es que tras la falta de luz los tornos de acceso dejaron de funcionar esta situación provocó aún más grande el caos en medio de la noche y empezaron a deambular por los pasillos.

Manolo Santana l CRÉDITO X:atptour

ATP Challenger

Estoril, Portugal, lugar donde se disputa el ATP Challenger se ha visto detenido de igual manera, donde siquiera se pudo arrancar la actividad misma que se encuentra en la etapa clasificatoria.

Dentro del orden de partidos a disputarse se encontraban duelos interesantes como: Denis Yevseyev vs Manas Dhamne, Giovanni Fonio vs Ivan Gakhov y Pedro Araujo vs Giulio Zeppieri.

Afectaciones graves

El apagón eléctrico ha cobrado factura en España, Francia y Portugal, situación a los ciudadanos ante el funcionamiento de comunicaciones móviles, rutas estaciones de trenes y hasta aeropuertos.

Apagón en parte de Europa l CRÉDITO X:atptour

