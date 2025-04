'Nueva realidad': Djokovic se derrumba ante Arnaldi en su debut en Madrid

Después de perder a las primeras de cambio por segunda vez seguida y sufrir su tercera derrota al hilo, Novak Djokovic dijo que se enfrentaba a una "nueva realidad" en sus dos décadas como tenista profesional.

La confesión pública de Djokovic por su inusual racha de derrotas se produjo después de caer en sets seguidos ante Matteo Arnaldi en su debut en el Abierto de Madrid el sábado.

El serbio de 37 años perdió la final de Miami ante Jakub Menšík y luego cayó contra el chileno Alejandro Tabilo en el Masters de Montecarlo, claramente a los tumbos en el inicio de la gira de arcilla rumbo al Abierto de Francia el próximo mes.

Djokovic reconoció superioridad de Arnaldi

Arnaldi cantó victoria 6-3, 6-4 y Djokovic seguirá esperando por el título número 100 de su carrera. ¿La clave? Djokovic totalizó 32 errores no forzados contra 18 de Arnaldi, amén de sufrir tres quiebres de saque. "Mi nivel de tenis sigue sin estar donde me gustaría", dijo Djokovic. "Es lo que hay. He perdido contra alguien superior".

"Es una nueva realidad para mí, tengo que reconocerlo", reflexionó. "Busco ganar un partido o dos, sin ponerme a pensar que tengo que llegar lejos en los torneos".

"Es una sensación completamente diferente a la que he tenido durante más de 20 años en el circuito. Algo diferente en la pista. Supongo que se trata del ciclo de la vida. Tenía que pasar en algún momento", añadió.

Djokovic sigue a la caza de su primer título de la temporada tras conquistar el número 99 el pasado agosto en los Juegos Olímpicos de París. Ha perdido cuatro finales desde entonces. Los únicos hombres que han alcanzado los 100 títulos son Jimmy Connors (109) y Roger Federer (103).

Arnaldi venció a su ídolo

Fue el primer enfrentamiento entre Djokovic y Arnaldi, un italiano que actualmente es el número 44 del ranking. "Es mi ídolo, siempre lo ha sido", manifestó Arnaldi tras la victoria en la Caja Mágica de la capital española.

"Estaba encantado de poder competir ante él. Jamás nos habíamos enfrentado, solamente entrenamos juntos. Jugar ante él en un escenario como este ya era una victoria para mí".

"No está a su mejor nivel en este momento, así que salté a la pista dispuesto a hacer mi mejor tenis y conseguir la victoria. Ha sucedido y no tengo palabras para describirlo", agregó el italiano, cuyo siguiente rival será el bosnio Damir Dzumhur, quien remontó para vencer al argentino Sebastián Báez por 1-6, 6-1, 6-2.

