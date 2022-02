Jonathan Soto sobre Beijing 2022: 'Es maravilloso estar aquí representando a México'

Tras conseguir concluir su prueba en el esquí de fondo de 15 kilómetros estilo clásico y finalizar en la posición 94, Jonathan Soto se mostró contento por representar a México en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

"Estuvo maravilloso; mi espalda me estaba respondiendo un poco mal, pero es algo maravilloso estar aquí (Beijing 2022) representando a México, a todos los que nos apoyan. Este es un evento que todo mundo está viendo, no es cualquier cosa", mencionó en entrevista con Marca Claro.

Por otra parte, el atleta mexicano detalló la emoción que sintió durante su participación en territorio chino, además de destacar el apoyo que recibió de su equipo en la parte final.

"Me siento muy feliz de terminar esto. De hecho, en los últimos 200 metros, al entrar al estadio tuve un sentimiento muy fregón… casi se me salía el llanto en la llegada. Al final, llegué a acostarme porque ya no podía más. Ya solo queda celebrar y seguir disfrutando de estas olimpiadas", añadió.

Jonathan Soto destacó la importancia de plantearse sueños y cumplirlos.

"Todo se puede en esta vida, ya sea llegar a las Olimpiadas o lo que se proponga uno mismo. Al menos intentar, ya que nunca se intenta nunca se va a saber si pudiste o no llegar", concluyó.

