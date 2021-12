José Martínez, primer mexicano finalista en Campeonato Mundial de Natación

José Ángel Martínez hizo historia al convertirse en el primer mexicano finalista en un Campeonato Mundial de Natación al finalizar séptimo en los 200 metros mariposa en Abu Dabi.

“La experiencia de la Final es algo increíble. Se sueña con una Final de Mundial, de Juegos Olímpicos, pero no lo habíamos visto en mucho tiempo en un mexicano y la verdad que toda esta temporada ha sido muy destacada”, comentó José tras lograr la hazaña.

“No he tenido mucho apoyo por parte de nuestra Federación, pero hemos estado buscando de la iniciativa privada, gracias al apoyo del profesor Nelson Vargas, que me ayudado bastante”, sentenció Martínez.

“Estamos formando un proyecto con CONADE y tenemos un proyecto para Juegos Olímpicos, no solamente de un Mundial de curso corto, sino que ya estamos hablando de la competencia más grande del mundo, que son los Juegos Olímpicos”, dijo el mexicano.

El italiano Alberto Razzetti subió a lo máximo del podio tras cronometrar 1.49.06, la plata fue para el suizo Noe Ponti (1.49.81) y el bronce para el múltiple Campeón olímpico y mundial, el sudafricano Chad Le Clos (1.49.84).

Martínez clasificó en el séptimo lugar a la Final con tiempo de 1.51.58, .19 centésimas de su mejor marca personal. Tiempo que no pudo repetir en la prueba por las medallas.

“En la mañana me quedé a punto de mi mejor marca, que fue bastante bueno, desafortunadamente subí un poco mi tiempo en la Final, pero es mi tercer mejor tiempo y no me puedo quejar después de la temporada que tuve”, declaró.

La noche de este jueves, José Ángel disputará los 100 metros mariposa, el sábado competirá en el Relevo Mixto 4x50 y en los 50 metros mariposa.

“Me gustaría dejar un legado, que los mexicanos vean que sí se puede, que no es imposible llegar a una Final de un mundial, de unos Juegos Olímpicos”, platicó José.

“La verdad que se necesitan patrocinios porque lo que me va a dar la Liga me lo va a dar dentro de un año, entonces no tengo dinero para seguir en el deporte. Estoy haciendo esto con mis ahorros, la natación es un deporte muy olvidado”, expresó Martínez.

