Juan Diego García: De no tener dinero para competir a ganar una medalla de oro paralímpica

De no tener un peso para competir a convertirse en el primer campeón Paralímpico mexicano de taekwondo. La fórmula del éxito de Juan Diego García es su deseo de superación, el no rendirse ante las adversidades y demostrarse a sí mismo que es capaz de lograr lo que se propone.

"El no desistir viene con principios de mi discapacidad, fue fundamental en mi vida el no rendirme, el hacer las cosas a como diera lugar pero sacarlas adelante. Creo que eso es lo que marca la diferencia, el buscar la manera de hacer las cosas y el nunca quitar el dedo del renglón y seguir haciendo lo que te gusta", platicó García en entrevista con RÉCORD a 142 metros de altura en el helipuerto del Hyatt Regency Mexico City.

"Si me pongo a hacer un análisis de dónde vengo y lo que he logrado es algo grandioso. De no tener ni un peso para ir a un evento y ahora tener esta medalla que tanto anhelé desde pequeño, vamos por buen camino y esto me da un panorama y mucha motivación para seguir adelante y seguir cosechando frutos para México", aseguró.

El peleador de 18 años de edad hizo historia al subir a lo más alto del podio de los Juegos de Tokio 2020 tras coronarse en la división de menos de 75 kilogramos Clase K44.

"Gocé muchísimo ese momento, se me vinieron muchos pensamientos, ahora sí que es el fruto de lo que trabajé. Estaba tan emocionado que cuando estoy cantando el Himno Nacional y el ver que mi bandera está subiendo a lo más alto se me quiebra la voz. Fue muy emocionante vivir esta experiencia, estoy muy agradecido por esta oportunidad, supe aprovecharla al máximo y sacarle todo el jugo posible.

“Disfruto este logro al máximo. Empecé desde los cinco años, ahorita que viajo por todo el país y volteo atrás y ver que teníamos que tocar puertas de casas para poder asistir a eventos locales fue difícil pero también mis papás pusieron todo de su parte, buscaron la manera y se los debo a ellos", mencionó Juan Diego, quien a sus 16 años se convirtió en el primer mexicano campeón mundial de combate de ParaTaekwondo en Antalya 2019.

