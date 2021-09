Juegos Olímpicos: Vladímir Putin espera que Rusia sea la sede en 2036

El presidente ruso, Vladímir Putin, no descartó que Rusia pueda ser sede de las Olimpiadas de 2036 si la "politización" del deporte no obstaculiza esta candidatura.

"Confío en que los principios del movimiento olímpico no se subvertirán y no habrá añadidos de carácter político. En ese caso no descartamos que Rusia pueda acoger las Olimpiadas. Y el Lejano Oriente, Vladivostok, es un espacio prometedor", afirmó durante su intervención en el Foro Económico Oriental.

Sin embargo, evitó valorar las oportunidades de que esto suceda y aseguró que "es necesario que maduren las condiciones necesarias para que Rusia pueda participar a plenitud en importantes eventos internacionales", en referencia a las sanciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) que pesan sobre el deporte ruso.

"Eso no depende de nosotros, sino de quienes politizan el deporte internacional. Espero que espacios unificadores tales como el arte, el deporte, la lucha contra los retos comunes, basten para que nos enfoquemos en los intereses comunes y no en puntos de vista politizados y egoístas", señaló.

El mandatario ruso reconoció que la organización de eventos deportivos de tal magnitud es "bastante costosa", pero señaló que tiene su parte positiva, ya que impulsa el desarrollo de la infraestructura en las ciudades sede.

En ese sentido, recordó que la Universidad Federal del Lejano Oriente, ubicada en Vladivostok, ciudad siberiana en la que transcurre también el Foro Económico Oriental, se construyó en ocasión de la cumbre del Foro Económico de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) de 2012.

Para esa ocasión, señaló, también se erigieron un puerto, un ferrocarril y una pista de aterrizaje, instalaciones que potenciaron el desarrollo de esta ciudad.

